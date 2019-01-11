حظوظ الفدائي بالتأهل قائمة رغم الخسارة أمام أستراليا

وطن: خسر منتخبنا الفدائي أمام منتخب أستراليا بثلاثة أهداف مقابلة لا شيء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس آسيا 2019.

وكان الفدائي تعادل في المباراة الأولى أمام نظيره السوري 0-0، بينما خسرت أستراليا أمام الأردن 0-1.

وكان بالإمكان أن يُنهي "الفدائي" الشوط الأول بتعادل سلبي، لكن دقيقتين غيّرتا كل شيء بتسجيل "الكانغارو" هدفين من سوء تغطية دفاعية.

وافتتح المنتخب الأسترالي التسجيل في الدقيقة 18 عبر جيمي ماكلارين من كرة رأسية ارتقى لها بين لاعبَين فلسطينيين.

ولم يكد منتخبنا يلتقط أنفاسه حتى جاء الهدف الأسترالي الثاني بعد دقيقتين من متابعة لأوير مابيل للكرة داخل منطقة الجزاء مستغلّاً سوء تمركز المدافعين.

وتمكّن "الفدائي" من الحفاظ على نظافة شباكه في الشوط الثاني حتى الدقيقة الأخيرة عندما ارتقى أبوستولوس غيانو بين المدافعين ولعب الكرة برأسه في الشباك لتنتهي المباراة بفوز أستراليا 3-0.

ورغم الخسارة لا تزال حظوظ "الفدائي" قائمة للتأهل إلى دور الـ 16 إذ يحتاج إلى الفوز على الأردن الذي حسم أولى بطاقات التأهّل وانتظار نتيجة المباراة الثانية بين سوريا وأستراليا، وحتى أن إمكانية التأهُّل من خلال أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث لا تزال واردة.