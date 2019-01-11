شهيدة برصاص الاحتلال شرق غزة

وطن: استشهدت مواطنة، اليوم الجمعة، إثر استهداف قوات الاحتلال مسيرات العودة بالرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، شرق قطاع غزة، بينما أصيب العشرات، بينهم صحفي ومسعف، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

كما استهدفت قوات الاحتلال سيارة إسعاف بقنبلة غاز بشكل مباشر، ما أدى لتضررها.

ولم يتسن بعد التعرف على هوية الشهيدة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلّف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين يتظاهرون سلميا على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، ومخيم البريج وسط القطاع، وخانيونس ورفح جنوبه، وجباليا شماله.