الاحتلال يقصف مرصدا للمقاومة وأرضا زراعية في قطاع غزة

وطن: قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، مرصداً للمقاومة الفلسطينية في مخيم ملكة شرق مدينة غزة وأرض زراعية شرق خانيونس ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائرة بدون طيار (استطلاع) استهدفت موقعاً للمقاومة في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، زاعماً ان الاستهداف جاء بعد إصابة جندي بجراح طفيفة إثر اصابته بحجر ألقاه الشبان على حدود غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت أرضاً زراعية في خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واستشهدت السيدة أمل الترامسي وأصيب أكثر من 25 مواطناً برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال المسيرات السلمية على حدود قطاع غزة.