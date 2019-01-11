حيفا: الاحتلال يعتقل أربعة شبان خلال احتجاج على "مجسّم مسيء للمسيح"

وطن: اعتقلت شرطة الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، أربعة شبّان خلال مشاركتهم بالوقفة الإحتجاجيّة التي أقيمت في حيفا تنديداً بالمجسّم المسيء للمسيح عليه السلام.

وشارك العشرات في وقفة احتجاجيّة، اليوم، قبالة مبنى متحف حيفا وذلك للإحتجاج على وضع مجسّم مسيء للمسيح، كما ندّدت جهات عديدة في وضع المجسّم، مطالبة بإزالته فوراً.

وأكد المحتجون على رفض التطاول والإساءة التي تستهدف السيد المسيح وأمه البتول، ورفض واستنكار أي تطاول يمس الرموز الدينية في مختلف الأديان.