إصابة 6 مواطنين إثر حادث سير قرب اريحا

وطن: أصيب 6 مواطنين، مساء الجمعة، من بينهم اثنان بحالة خطيرة، والباقي متوسطة، إثر حادث سير وقع على مفترق النبي موسى قرب مدينة اريحا.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر أنه تم نقل اصابة خطيرة لمستشفى هداسا، وباقي الاصابات لمستشفيات مدينة رام الله.

وكانت الشرطة قالت في تقرير لها، أمس الأول الأربعاء، إن الارتفاع في حوادث السير مستمر بشكل ملحوظ بسبب عدم الالتزام بقوانيين السير وشاخصاته من قبل السائقين الذين يرتكبون الاخطاء المرورية مما يتسبب بحوادث سير ينتج عنها وفيات وجرحى واضرار مادية.

وبينت أنه في العام المنصرم شهدت حوادث السير ارتفاعا نسبيا مقارنة مع العام الذي سبقه بنسبة 11% وقد سجلت الشرطة وقوع 12829حادثا في مختلف المحافظات حظيت محافظة رام الله بالعدد الاكبر.