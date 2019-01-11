وضع حجر الأساس لإعادة إعمار حي جديد في مخيم نهر البارد

وطن: وضع حجر الأساس لعقار (حي) رقم 39 في مخيم نهر البارد والذي يضم 116 وحدة سكنية بتمويل من الصندوق العربي للتنمية.

وجرى الاحتفال برعاية سفارة دولة فلسطين في لبنان ممثلة برئيس لجنة المتابعة العليا لملف إعادة اعمار مخيم نهر البارد مروان عبد العال، وممثل مجلس الإنماء والإعمار سيمون يوسف، وممثلي الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية وأهالي الحي.

وشكر عبد العال الصندوق العربي للتنمية ومجلس الانماء والاعمار على جهودهم في انجاز المشروع وتذليل العقبات امام اطلاقه.

وشدد على متابعة الجهود من أجل استكمال ما تبقى من إعادة اعمار للمخيم وعودة جميع سكانه، داعياً الى توحيد الصفوف لحماية المخيم واهله ولحمته الوطنية ونسيجه الاجتماعي ومواصلة الدرب على طريق العودة للوطن .