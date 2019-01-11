كتائب القسام تنهي تحقيقاتها في عملية تسلل الوحدة الخاصة لخانيونس

وطن: كشف مصدر في كتائب القسام النقاب عن أن اللجنة الخاصة بالتحقيقات في عملية "حد السيف" سلّمت تقريرها للقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.

وأضاف المصدر في المقاومة أن القسام "ستُعلن عما سيُسمح بنشره خلال 24 ساعة".

واشتبك أفراد من كتائب القسام ليلة 11 نوفمبر الماضي مع قوة إسرائيلية خاصة شرق خانيونس، ما أدّى لمقتل قائدها برتبة "كولونيل" وإصابة جنود آخرين بجراح متفاوتة بحسب اعتراف العدو، قبل أن تشنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على مكان الاشتباك لإخلاء الوحدة الخاصة تحت غطاء كثيف من النار.

وبعد أقل من أسبوعين من الحدث، وتحديدًا في 22 نوفمبر نشرت كتائب القسام صورًا لعناصر الوحدة الإسرائيلية الخاصة التي دخلت إلى قطاع غزة إضافةً إلى صور المركبة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة.

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