بالفيديو .. الجيش السوري يتصدى لعدوان جوي اسرائيلي على دمشق

رام الله - وطن: اعلن مصدر عسكري سوري إنه في تمام الساعة 23:15 قامت طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه إصبع الجليل بإطلاق عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق.

واكد المصدر العسكري حسب مات نقلته وكالة الانباء السورية سانا ان "وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها واقتصرت نتائج العدوان حتى الآن على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي."

وفي وقت سابق ذكر مراسل سانا أن الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق وأسقطت عددا منها.

وأكد مصدر في وزارة النقل لـ سانا أن حركة مطار دمشق الدولي اعتيادية ولم تتأثر بالعدوان.