الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

رام الله- وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئيا إلى صاف وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف وبارداً إلى شديد البرودة ومغبراُ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة في ساعات الليل لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجا.

وبعد غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله الأمطار على فترات على مختلف المناطق قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر مائج.