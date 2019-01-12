الوفد المصري يغادر غزة بعد سلسلة اجتماعات مع الفصائل

غزة- وطن: غادر مساء أمس الجمعة، الوفد الأمني المصري الذي يترأسه وكيل جهاز المخابرات العامة أيمن بديع، ومسؤول الملف الفلسطيني أحمد عبد الخالق قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون/إيرز شمالًا، بعد عدة اجتماعات عقدها مع الفصائل الفلسطينية.

وعقدت المخابرات العامة المصرية لقاءات متتابعة في أقل من 24 ساعة، إذ اجتمعت مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية، تبعه اجتماع مع حركة فتح.

واجتمع الوفد صباح أمس مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في منزله غرب غزة، وذلك للمرة الثانية في غضون ساعات.

ووصل وفد رفيع المستوى من المخابرات المصرية أمس لغزة لبحث ملف معبر رفح، خاصة بعد انسحاب عناصر السلطة منه قبل أيام، وتثبيت وقف إطلاق النار، وجهود المصالحة.

في السياق، قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع مع المصريين "تابعنا مع الوفد المصري التفاهمات التي جرت مع الاحتلال، وأكدنا أننا ملتزمون بها ما التزم بها الاحتلال"، كما ناقشت الفصائل مع الوفد الخروقات الإسرائيلية للتهدئة والتلكؤ الإسرائيلي في تنفيذ التفاهمات.