خلال مؤتمر صحفي.. القسام تعلن اليوم تفاصيل جديدة عن عملية "حد السيف"

وطن- وكالات: قال مصدر في كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس، إن الكتائب تسلمت تقريراً حول عملية اقتحام وحدة خاصة من جيش الاحتلال لقطاع غزة، والتي أطلق عليها اسم "عملية حد السيف".

وأضاف المصدر أنه سيتم عرض ما سيسمح بنشره من التقرير الذي تسلمه القائد العام للكتائب، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت.

وكانت مجموعة من كتائب القسام اشتبكت مع قوة إسرائيلية خاصة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مما أدى إلى مقتل قائد الوحدة وإصابة آخرين، كما استشهد سبعة مقاومين فلسطينيين أحدهم قائد في الكتائب.

ونشرت القسام حينها صورا لمن قالت إنهم أفراد القوة الخاصة، مؤكدة أن عملية التسلل الفاشلة كانت تستهدف مقدرات المقاومة.

وعرضت الكتائب عبر موقعها الإلكتروني صور ثمانية أشخاص بينهم امرأتان، وقالت إنهم من القوة الإسرائيلية، بالإضافة إلى صور مركبة وشاحنة استخدمتهما هذه القوة، بحسب ما ذكرته الكتائب.