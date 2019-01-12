نتنياهو سيشارك في اجتماع حول إيران يضم دولاً عربية

وطن- وكالات: قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تعتزم عقد قمة دولية الشهر المقبل حول إيران.

ونشر المحلل السياسي الإسرائيلي "شمعون آران" تغريده على حسابه بـ"تويتر" صباح اليوم السبت، جاء فيها أن بومبيو وجه الدعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحضور الاجتماع المزمع عقده الشهر المقبل في بولندا، بشأن إيران.

وذكر الكاتب والمحلل السياسي بهيئة البث الإسرائيلية "كان" أن المؤتمر الدولي دعي إليه عدد من وزراء الخارجية العرب، وإنه لم يتخّذ قرارًا بالمشاركة من عدمها.

بدورها أوضحت القناة العاشرة العبرية أن مشاركة نتنياهو في مؤتمر إلى جانب وزراء عرب سيكون لها تأثير كبير جدًا، خصوصًا أنها تأتي قبل أقل من شهرين على الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في التاسع من أبريل/نيسان المقبل.

وكشفت عن أن من بين الدول المدعوة للمؤتمر السعوديّة والإمارات ومصر والأردن والبحرين والمغرب، في حين لم يفصح بومبيو عن أسماء الدول المشاركة، مرجحًا أن تعقد القمة في بولندا، خلال يومي 13و14 فبراير/شباط المقبل.

وأوضح بومبيو خلال زيارته للقاهرة قبل يومين أن القمة المقترحة ستركز على استقرار الشرق الأوسط والسلام والأمن في هذه المنطقة، بما في ذلك ضمان ألا تؤدي إيران إلى عدم استقرار المنطقة.