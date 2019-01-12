26 مواطناً حرمهم الاحتلال من السفر عبر "الكرامة" الأسبوع الماضي

رام الله- وطن: تنقل أكثر من 45 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة، خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الشرطة في بيان السبت، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ 16017 شخصًا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين 28869، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأشار إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على 135مطلوبًا جنائيًا وممنوعًا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وبين البيان أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت عديد التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، إذ نسقت لـ 19 حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية.

ولفت إلى أن الجانب الإسرائيلي أعاد 26 مواطناً خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية.