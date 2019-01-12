الشرطة: 124 إصابة في 223 حادث سير الأسبوع الماضي

رام الله- وطن: قالت الشرطة إن 124 مواطنًا أصيبوا بجروح مختلفة جراء 223 حادث سير وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الشرطة في بيان وصل "صفا" نسخة عنه السبت أن إدارة شرطة المرور سجلت وقوع 223 حادث سير، نتج عنها 124 إصابة، وصفت إصابة 3 منهم بالخطيرة، و13 بالمتوسطة، و108 بالطفيفة.

وبين أنها فحصت الأسبوع الماضي 8050 مركبة، وأنزلت عن الشارع 60 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 3152 مخالفة مرورية، وحجزت 170 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت مركبة غير قانونية.