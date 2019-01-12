36 إصابة بينها حرجة وخطيرة بانفجار باريس

وطن- وكالات: أصيب 36 شخصاً، اليوم السبت، بإصابات متفاوتة، بعضها حرجة وخطيرة، في انفجار شديد نجم عن تسرب للغاز في مخبر وسط العاصمة الفرنسية باريس.

وقال المسؤول في جهاز إطفاء باريس للصحافيين إن "12 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة، بينهم 3 إطفائيين فيما أصيب 24 آخرون بجروح طفيفة" وأضاف "بين ال12 جريحا، هناك إطفائيان وثلاثة مدنيين في حالة حرجة".

وكان قد وقع انفجار شديد في مخبز في وسط باريس، صباح اليوم، أسفر عن سقوط عدد من الإصابات، وتحطم زجاج واجهات محلات محيطة، إثر تسرب محتمل للغاز، كما أعلنت الشرطة وصحافيون من وكالة الأنباء الفرنسية في المكان.

واندلع حريق بعد الانفجار الذي وقع حوالي الساعة التاسعة صباحاً، في الدائرة التاسعة في العاصمة الفرنسية، وهي منطقة سكنية وتجارية.

وأظهرت صور نشرت على تويتر ركاما متناثرا في الشارع، فيما دمر الدور الأسفل للمبنى واشتعلت فيه النيران، كما تعرضت سيارات متوقفة لأضرار.