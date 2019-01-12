اصابة عدد من المواطنين باعتداء مستوطنين جنوب الخليل

الخليل- وطن: هاجم مستوطنون مدججون بالسلاح، اليوم السبت، مواطنين اثناء فلاحتهم اراضيهم ورعيهم ماشيتهم في بلدة يطا جنوب الخليل، ما تسبب بإصابة عدد منهم بجروح ورضوض.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا راتب الجبور، إن مجموعة من مستوطني "عتنائيل" و"ماعون" و"سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، هاجموا بحماية جنود الاحتلال، قريتي التوانه وسوسيا وخربة ام العمد المحاذية لقرية بيت عمره في بلدة يطا، واعتدوا بالضرب وبواسطة كلابهم على المواطنين ورعاة الاغنام العزل، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بجروح عرف منهم الناشط ضد الاستيطان نصر النواجعة والمواطن احمد خالد النجار، والراعي جبر زين.

وذكر الناشط النواجعة ان المستوطنين اطلقوا كلابهم صوبه ما ادى الى اصابته في يده وساقه بجروح نقل على اثرها لتلقي العلاج في مشفى ابو الحسن القاسم ببلدة يطا.

واستنكر الجبور، ممارسات المستوطنين المدعومين من قبل سلطات الاحتلال والتي تهدف إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين وتوسيع رقعة الاستيطان في قرى وخرب جنوب الخليل، من خلال إرغامهم على الرحيل من أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم ويعيشون فيها منذ عشرات السنين.