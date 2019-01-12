الاحتلال يواصل اهمال الحالة الصحية للأسير الثمانيني فؤاد الشوبكي

رام الله- وطن: حذرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم السبت، من مواصلة سلطات الاحتلال، سياسة الاهمال الطبي بحق شيخ الأسرى الفلسطينيين، وأكبرهم سنا الأسير فؤاد الشوبكي، البالغ من العمر (80 عاماً).

ولفتت الهيئة الى أن اللواء الشوبكي "أبو حازم" والمعتقل منذ أكثر من 12 عاما في سجون الاحتلال، والصادر بحقه حكما بالسجن لـ 20 عاما منذ اعتقاله في 14/3/2006 ، يعاني من عدة أمراض مزمنة ولا يتلقى الرعاية الصحية اللازمة، والتي تزداد خطورة بتقدمه في السن.

وبينت أن الاحتلال قد اجرى تنقلات عديدة بحق الاسير الشيخ، خلال السنوات الأخيرة كنقله لسجون "النقب"، و"عسقلان"، و"الرملة"، و"عوفر"، و"بئر السبع".

وكانت قوات الاحتلال قد اختطفت الشوبكي بتاريخ 14 آذار (مارس) من عام 2006 من سجن أريحا الفلسطيني الذي كان يخضع لحماية بريطانية أميركية، برفقة الأمين العام لـ "الجبهة الشعبية" أحمد سعدات، وأربعة من نشطاء الجبهة.