اهالي برقة يصدون هجوما للمستوطنين شمال نابلس

رام الله- وطن: تصدى اهالي قرية برقة شمال نابلس، اليوم السبت، لهجوم نفذه مستوطنو "حومش" المخلاة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، "ان مجموعة من المستوطنين نفذت هجوما على منازل المواطنين في برقة، واستهدفتها بالحجارة، الامر الذي ادى الى خروج الاهالي والتصدي للمستوطنين".

واضاف، ان المستوطنين هاجموا الجهة الشرقية الشمالية من القرية، بعد ان تسللوا من مستوطنة "حومش" المخلاة منذ العام 2005.

واشار الى ان المستوطنين لديهم اطماع بالعودة الى هذه المستوطنة وغالبا ما يتواجدون فيها.

(وفا)