فيديو| سهى جبارة: خلال اعتقالي لدى الأجهزة الأمنية تعرضت لأنواع تعذيب قاسية

رام الله- وطن: قالت المواطنة سهى جبارة، إنها تعرضت لأنواع قاسية من التعذيب خلال اعتقالها لدى الأجهزة الامنية.

وأوضحت جبارة خلال مؤتمر عقدته ومحاميها في تلفزيون وطن برام الله، اليوم السبت، إنها تعرضت لتعذيب قاس متمثل بسكب الماء البارد، وشتائم قاسية.

وأوضحت أنها "النيابة العامة وجهت لي تهم بجمع اموال بطريقة غير مشروعة وتهم اخرى لم اسمع بها مسبقا وتم تهديدي بأهلي وابنائي".

فيما قالت منظمة العفو الدولية، إن التحقيق مع جبارة لم يكن نزيها ولا مستقلا، وطالبت بالكشف عن مجرياته للعائلة وللمؤسسات الحقوقية.

يتبع ..