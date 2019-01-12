البرغوثي: لا تعايش مع الانقسام ولا بديل عن الوحدة الوطنية لاسقاط صفقة القرن وردع التطبيع

رام الله- وطن: قال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أثناء مشاركته في المسيرة التي نظمها التجمع الديموقراطي في رام الله وغزة أن الشعب الفلسطيني لم يعد يطيق حالة الانقسام و لن يتعايش معه، وما نقوم به هو خلق حالة ضغط شعبي لانهاء الانقسام و توحيد الصف الوطني، و بدون ذلك لن نستطيع اسقاط صفقة القرن و افشال التطبيع وحماية القضية الفلسطينية من التصفية.

وأكد البرغوثي ان المشاركة الشعبية في مسيرتي رام الله وغزة تؤكد التأييد الشعبي العارم لانهاء الانقسام الذي يهددمستقبل الشعب الفلسطيني.

وأشار الى ان نشاطات التجمع ستتواصل وتتسع في كافة محافظات الوطن انطلاقا من الحرص على مصالح الشعب الفلسطيني.