طولكرم: الشرطة تقبض على شخص دهس طفلة ولاذ بالفرار

طولكرم- وطن: قبضت الشرطة، اليوم السبت، على شخص دهس طفلة وأصابها بجروح خطيرة، ولاذ بالفرار قبل ثلاثة اسابيع في محافظة طولكرم.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنها تلقت شكوى من مواطن من قرية باقة الشرقية مفادها قيام مجهول يستقل مركبة مجهولة بدهس ابنته التي تبلغ من العمر 5 سنوات ومن ثم لاذ بالفرار من المكان.

وأضاف البيان " وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر من قبل شرطة المباحث العامة لكشف ملابسات الحادث".

وتابع " وبعد البحث والتحري تم حصر الاشتباه بمركبة وتم ضبطها واحضار صاحبها، وبعد تدوين أقواله

تمت احالته الى قسم الحوادث لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه اصولا".