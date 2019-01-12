كشف ملابسات جريمة حرق مركبة سيدة في جنين

رام الله- وطن: كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة حرق جنائي لمركبة احدى المواطنات وألقت القبض على المشتبه به في جنين .

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بانه وبناء على شكوى تقدمت بها احدى المواطنات لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة حول قيام مجهول باضرام النيران بمركبتها المتوقفة امام منزلها على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة المشتبه به .

وأضاف البيان، بانه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة، تمكنت شرطة المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه حيث افاد بقيامه بحرق مركبة.

وأكد البيان، انه تم احالة المشتبه به للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول .