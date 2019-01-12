قلقيلية: اجراءات عسكرية مشددة في محيط بلدة عزون

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، بلدة عزون بمحافظة قلقيلية وفرضت اجراءات امنية مشددة بالقرب من منطقة المنطار قرب النقطة العسكرية، بزعم تعرضها لالقاء قنابل يدوية الصنع.

وقالت مصادر محلية، ان جنود الاحتلال انتشروا في المنطقة ووسط الشارع الرئيس مقابل واد عزبة الطبيب، فيما دفعت قوات الاحتلال بعدد من الياتها الى الشارع الالتفافي رقم (55) بزعم تعرض مركبات المستوطنين التي تستخدم هذا الشارع للرشق بزجاجات حارقة وتحديدا بالقرب من المدخل الغربي لقرية عزون.

(القدس)