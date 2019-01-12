وقائي طولكرم يفرج عن الصحفي حازم ناصر

طولكرم- وطن: أفرج جهاز الأمن الوقائي في طولكرم، مساء اليوم السبت، عن الصحفي حازم ناصر، بعد اعتقاله أمس من منزله.

وأوضح ناصر لـ وطن لحظة الافراج عنه، أن جهاز الأمن الوقائي اعتقله أمس الجمعة من منزله في طولكرم، مشيراً الى أنه لم يتعرض لأي تحقيق حتى الافراج عنه.

وكان مركز اعلام النجاح، استنكر اعتقال المصور في المركز ناصر، معتبراً أن هذا الاعتقال يندرج في إطار الاعتداء على الحريات الصحفية والحق في حرية الرأي والتعبير، التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.