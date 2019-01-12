بالصور والفيديو .. قوات الاحتلال تقتحم احياء رام الله وتقترب من مقر البلدية

وطن: شنت قوات الاحتلال، مساء اليوم السبت، اقتحامات لعدد من الاحثياء في مدينة رام الله اهمها حي عين منجد، والمصيون وبيتونيا في مدينة رام الله، وداهمت عددا من المحال التجارية.

كما تواجدت قوات الاحتلال في محيط مقر بلدية رام الله.

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال التي اقتحمت احياء رام الله صادرت تسجيلات الكاميرات، بينما اندلعت مواجهات عنيقة بين الشبان وقوات الاحتلال، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت نحو الشبان، الذين ألقوا الحجارة على جنود الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت خلال الاسابيع الماضية حملات اقتحام مشابهة للعديد من الاحياء في مدينتي رام الله والبيرة وصادرت كاميرات المحلات التجارية.