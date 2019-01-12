الاحتلال يزعم سقوط صاروخ في "غلاف غزة"

رام الله - وطن: زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، بأن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات "غلاف غزة" جراء إطلاق صاروخ من القطاع.

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية أن المستوطنين سمعوا دوي صافرات الإنذار في مستوطنات "غلاف غزة" (عزاتا وشاعر هنيقف) بعد انفجارات كبيرة خلفها صاروخ أطلق من قطاع غزة.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال طالب المستوطنين في غلاف غزة للاختباء في الملاجئ والأماكن المحصنة.

فيما قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نفحص سبب عمل صافرات الإنذار في مستوطنات "غلاف غزة".

وكان جيش الاحتلال قد اعلن الاستنفار بعد ورود انذار عن تسلل شاب من قطاع غزة الى مستوطنات غلاف غزة، الا انه عاد والغى الاستنفار بعد ذلك.