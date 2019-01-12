مصر تفتح معبر رفح للعائدين وللشاحنات التجارية غدا

وطن: قررت مصر فتح معبر رفح البري، الأحد، للمسافرين العائدين فقط و ستسمح أيضا بإدخال الشاحنات التجارية والبضائع إلى قطاع غزة.

وتسلمت السلطة رسميًا معابر غزة قبل 14 شهرًا ضمن اتفاق مصالحة وُقِع في القاهرة، إلا أن موظفي السلطة أعلنوا قبل أيام انسحابهم، ولاقى ذلك استنكارًا كبيرًا من أوساطٍ رسمية وشعبية دعت للعدول عن قرارهم.

ووصل وفد رفيع المستوى من المخابرات العامة المصري قبل يومين إلى غزة لبحث ملف معبر رفح، خاصة بعد انسحاب عناصر السلطة منه قبل أيام، وتثبيت وقف إطلاق النار، وجهود المصالحة، بحسب مصدر لـ"صفا".