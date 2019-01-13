اعتقال 7 شبان من الضفة بينهم شقيقيْن

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال في مناطق متفرقة بالضفة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسلام فايز نزال من منزله في مدينة قلقيلية.

والفتى عدي محمود العمور (16 عاماً) من منزله في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

و موفق أبو زيتون من منزله في بلدة دير الغصون شمال طولكرم.

و الشاب سعيد حلاحلة من منزله في بلدة خاراس شمال غرب الخليل، كما جرى اعتقال شاب وشقيقيْن خلال اقتحام بلدة بيت أُمّر شمال الخليل.

والصقت سلطات الاحتلال منشورات في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، تُحذّر فيها الأهالي من استمرار عمليات رشق مركبات المستوطنين بالحجارة.