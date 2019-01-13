جيش الاحتلال يعلن انتهاء عملية درع الشمال بعد العثور على نفق سادس لحزب الله

رام الله - وطن: زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اكتشاف نفقٍ سادس يمتدّ من الأراضي اللبنانية تُجاه شمالي فلسطين المحتلّة، وذلك ضمن عملية "درع الشمال" التي بدأها منذ شهر لمكافحة أنفاق حزب الله.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، إنه تم السيطرة على جميع مسارات النفق، وسيتم استكمال تدميره خلال الأيام المقبلة.

وأعلن الاحتلال خلال الفترة الماضية اكتشاف خمسة أنفاق هجومية تابعة لحزب الله اللبناني، فيما سارع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لوصف ذلك بـ"النجاح الباهر".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب اكتشاف النفق السادس، انتهاء عملية "درع الشمال" التي بدأها منذ شهر لمكافحة أنفاق حزب الله.

واعتبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الجولة، أن "الجيش الإسرائيلي نجح في هدم الأنفاق".