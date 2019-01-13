بنك القدس يعلن أسماء الفائزين برحلة عائلية إلى باريس مدفوعة التكاليف

وطن: أعلن بنك القدس أسماء الفائزين بحملة ذكرياتك أحلى مع رفيقة دربك" بطاقة ماستر كارد بنك القدس الائتمانية، التي قدمت من خلالها لمستخدمي بطاقة ماستر كارد فرصة الفوز، برحلة عائلية إلى باريس مدفوعة التكاليف.

وفازبالجائزة كل من السيد رياض جبري جانم - فرع عتيل والسيد كمال عماد الحسيني- مكتب بيرزيت اللذين فازا برحلة مدفوعة التكاليف إلى باريس، حيث قامت لجنة السحوبات في بنك القدس بالتواصل مع الفائزين لتسليمهما الجائزتتين.

ومع تسليم هذه الجائزة للفائزين، يكون بنك القدس قد سلم جائزة الرحلة الثالثة والرابعة لحملة ذكرياتك أحلى مع رفيقة دربك حيث يذكر أنه تم تسليم جائزة الرحلة الأولى والثانية مع بداية شهر ديسمبر الماضي.

وفي تعليق لها بهذه المناسبة، قالت مديرة تطوير البطاقات الائتمانية الأنسة رشا قبج "نقدم تهانينا للفائزين في هذه الحملة،حيث حرصنا من خلال هذه الحملة الخاصة في بطاقات ماستر كارد الإئتمانية أن نقدم جوائز حصرية ذات محتوى متميز، وأن نكرم عملائنا الكرام على ثقتهم بالخدمات والمنتجات التي يقدمها بنك القدس وتلبي احتياجات وتطلعات عملائنا سواء الأفراد أو الشركات".

وكان "بنك القدس" قد أطلق حملتة الترويجية " ذكرياتك أحلى مع رفيقة دربك بطاقة ماستركارد الائتمانية " في بداية شهر تموز من العام 2018 وتستمر لغاية 31/12/2018 و تشمل جميع حاملي بطاقات ماستر كارد بنك القدس الائتمانية بأنواعها الرئيسية والفرعية "فضية ، تيتانيوم، وورلد " وتتطلب الحملة من حاملي هذه البطاقات أن يقوموا بعملية الشراء المحلية والخارجية بمجموع مشتريات بقيمة 200$ أو ما يعادلها من العملات الأخرى كحد أدنى، ليدخلوا في السحب على أربعة رحلات عائلية إلى باريس مدفوعة التكاليف شاملة الاقامة وتذاكر السفر بالاضافة الى تذاكر مدينة الاحلام ديزني لاند باريس وجوائز نقدية قيمتها عشرين ألف دولار موزعة على عشرين فائز بحيث تبلغ قيمة كل جائزة ألف دولار.

من جانبهما، عبّر الفائزان بجائزة "" ذكرياتك أحلى مع رفيقة دربك بطاقة ماستركارد الائتمانية " عن تقديرهما للخدمات المميزة التي يقدمها بنك القدس والتي تأتي تلبية لاحتياجات وتطلعات عملائه.