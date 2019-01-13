إخطار عائلات مقدسية بإخلاء عمارة لصالح المستوطنين

رام الله - وطن: أخطرت بلدية الاحتلال في مدينة القدس 5 عائلات مقدسية بإخلاء عمارة سكنية في حي الشيخ جراح حتى 23 كانون الثاني/يناير الجاري وتسليمها لجمعيات استيطانية.

وذكر الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة، أن دائرة الإجراء في بلدية الاحتلال سلمت أمرا إلى عائلة الصباغ تطالبهم بإخلاء البناية التي تسكنها خمس عائلات بحي الشيخ جراح.

ويأتي ذلك، بعد أن رفضت محكمة الاحتلال العليا طلب العائلات توسيع هيئة القضاة من ثلاثة إلى خمسة محامين، باستئناف على قرار المحكمة الذي رفضت فيه طلب العائلات بفتح ملف ملكية أرض الشيخ جراح.

وأوضح الائتلاف في البيان، أن عائلة الصباغ المقدسية تواجه حاليا خطر التهجير في أية لحظة، ما يستدعي التفاف المواطنين حولها وحمايتها وحماية منازلها.

وفي العام 2012 توجه محامو الشيخ جراح إلى المحكمة المركزية ضد ادعاء الجمعيات الاستيطانية بملكيتها لأراضي الحي من خلال تقديم الاثباتات التي تثبت أن عملية التسجيل التي أجرتها الجمعيات الاستيطانية في العام 1972 غير قانونية وغير صحيحة، وبالتالي تنفي ملكية تلك الجمعيات للحي.

ورفضت المحكمة المركزية في ذلك الحين طلب أهالي الشيخ جراح لفتح ملف الملكية لمرور فترة زمنية على القضية، ليستأنف المحامون في المحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية، وكانت جلسة استماع العليا قبل يومين لنقاش الاستئناف.

وقدم المحامون مرافعاتهم التي طلبوا فيها بفتح ملف الملكية لوجود إثباتات ودلائل جديدة تثبت أن تسجيل الأرض الذي تم في العام 1972 باسم الجمعيات الاستيطانية غير صحيح ويفتقد إلى الحقائق والإثباتات.

وردت المحكمة العليا على طلب محامي أهالي الشيخ جراح، بأن قرار المحكمة المركزية قد اتخذ بناء على حقائق وأدلة ولا يمكن للمحكمة العليا أن تتدخل وتطلب إعادة فتح ملف الملكية لكون قضية الملكية أصبحت في عداد التقادم زمنيا.

(عرب48)