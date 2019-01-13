الاحتلال يجبر 13 عائلة من خربة ابزيق بطوباس على مغادرة مساكنهم

طوباس- وطن: أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تدريبات عسكرية في خربة ابزيق شمال طوباس.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال أجرت تدريبات عسكرية في المنطقة، بعد اخلائها لـ13 عائلة تسكن فيها.

وأوضح دراغمة أن الاحتلال أبلغ المواطنين شفويا بضرورة ترك منازلهم من الساعة العاشرة صباح اليوم، حتى الساعة السابعة من صباح الغد.

يذكر أن قوات الاحتلال طردت العائلات ذاتها الشهر الفائت من خيامها ثلاث مرات؛ بهدف التدريبات العسكرية.