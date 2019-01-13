الأسرى ومعاناة الشتاء.. تسرب للامطار من النوافذ وشقوق الاسقف

رام الله- وطن: حذر مركز "أسرى فلسطين للدراسات" من تداعيات المنخفضات الجوية المتكررة على حياة الأسرى في سجون الاحتلال وخاصة الأسرى القابعين في سجون الجنوب .

واوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، بان المنخفضات الجوية لها تأثير سلبي كبير على أوضاع الأسرى، حيث أن غالبية السجون غير مهيأة بشكل يوفر الحماية للأسرى من البرد والرياح الشديدة والمطر الغزير، وخاصة السجون التي تقع في صحراء النقب، اذ تتسرب الأمطار من الشبابيك غير المغلقة بشكل جيد، أو من شقوق أسقف الغرف وخاصة في السجون التي أنشأت منذ عشرات السنين.

وأضاف الأشقر، بأن الأسرى يفتقرون الى الاغطية والملابس الشتوية والتي ترفض ادارة السجون توفيرها او حتى ادخالها عبر الاهل والمؤسسات، وقد فاقمها استمرار عمليات الاعتقال ودخول اعداد جديدة من الاسرى للسجون، حيث يضطرون الى تقاسم الملابس والأغطية الموجودة في السجون، مما يحدث نقصاً كبيراً فيها.

وأشار، الى أن الأسرى نتيجة هذه الظروف القاسية معرضون الى الإصابة بالأمراض الكثيرة والمتنوعة التي يسببها البرد والرطوبة، والتي تلازمهم سنوات بعد رحيل الشتاء، ويتعمد الاحتلال عدم تقديم علاج مناسب لهم، من اجل فرض مزيد من التنكيل بهم، وتركهم عرضة للأمراض تنهش في اجسادهم الضعيفة بفعل الظروف السيئة في السجون.

وبين الأشقر بأن الأوضاع تزداد خطورة فى المنخفضات على الأسرى القابعين في الاقسام التي لا تزال قائمة على الخيام كبعض أقسام سجن النقب، وسجن "عوفر"، والتي تتسرب اليها الأمطار وتؤدي لإتلاف ملابسهم واغطيتهم ومتعلقات الطعام، ولا تحمِ الأسرى من البرد والصقيع، حيث تشتد سرعة الرياح و تؤدي الى اقتلاع الخيام او تمزيقها، الأمر الذي يشكل خطورة على حياة الأسرى، وفي بعض الاحيان تصل درجات الحرارة الى ما تحت الصفر.

ونوه الى ان تداعيات المنخفض الجوي تظهر بشكل واضح في سجن النقب حيث يقع في المنطقة الصحراوية، وهى معروفة بشدة البرودة في فصل الشتاء، وتزداد قسوتها في ايام المنخفضات الجوية التي تتعرض لها المنطقة، ويشتكي الاسرى بانهم لا يستطيعون الخروج من الخيام والغرف لشدة المطر والرياح والبرد، وفي بعض الأيام تتجمد المياه في الصنابير الخارجية نتيجة شدة البرودة ، ولا توفر لهم الادارة الماء الساخن بشكل كافي .

واتهم الأشقر ادارة السجون بتعمد ترك الاسرى في تلك الظروف دون تقديم أي مساعدة طارئة او عاجله لهم لحمايتهم من اثار المنخفضات وذلك من اجل زيادة معاناتهم ومضاعفاتها، وتركهم فريسة لتقلبات المناخ وللأمراض تفتك في اجسادهم لكسر ارادتهم، واضعاف نفسياتهم، كما ترفض توفير علاجات اللازم لهم، مما يعرض حياتهم للخطر .

وجدد الأشقر مطالبته لكافة المؤسسات الدولية وفى مقدمتها الصليب الاحمر تشكيل لجان لزيارة السجون والاطلاع عن كثب على اوضاع الاسرى الصعبة وخاصة في هذه مثل الايام، والتدخل العاجل لحمايتهم من انتهاكات الاحتلال وتقلبات الظروف الجوية .