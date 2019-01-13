بيت لحم: الاحتلال يوزع منشورات تهدد المواطنين في بلدة تقوع

بيت لحم- وطن: وزعت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاحد، منشورات تهدد فيها المواطنين ببلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بتنغيص حياتهم اليومية.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير ابو مفرح، بان الاحتلال وزع المنشورات في احياء وشوارع البلدة بعد اقتحامها، هدد فيها بتعريض حياة المواطنين للخطر اذا ما استمر رشق سيارات المستوطنين بالحجارة، من خلال الاقتحامات ومداهمة المنازل واعتقال المواطنين.

وأضاف ابو مفرح، "أن البلدة تتعرض منذ فترة الى اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال تتمثل بإغلاق مداخل البلدة الرئيسية، واعتقال عدد من الفتية والشبان، ناهيك عن قيام المستوطنين برشق سيارات المواطنين بالحجارة."