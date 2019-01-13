فتح معبر رفح باتجاه واحد لعودة العالقين إلى قطاع غزة

غزة- وطن: فتحت السلطات المصرية، ظهر اليوم الأحد، معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، باتجاه واحد أمام عودة العالقين على الجانب المصري.

وأفاد شهود عيان، بأن السلطات المصرية فتحت البوابة الرئيسية لمعبر رفح أمام الحافلات التي تقل المواطنين العالقين على الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني من المعبر، مشيرين إلى استمرار فتح السلطات المصرية لمعبر رفح أمام تنقل المواطنين من غزة إلى مصر ومنه إلى العالم الخارجي، للتخفيف من معاناة المسافرين، خصوصاً ذوي الحالات الإنسانية من مرضى وطلبة.