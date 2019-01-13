القبض على المشتبه بهم بسرقة الصراف الآلي بكفر نعمة

رام الله- وطن: اكد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان الشرطة وجهاز المخابرات العامة وباسناد الامن الوطني تمكنوا من القبض على خمسة اشخاص مشتبه بهم بارتكاب جريمة سرقة الصراف الآلي التابع لبنك فلسطين فجر الاربعاء الماضي في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

وأضاف أنه تم ضبط مبلغ مالي يشتبه بأنه جزء من المبلغ المسروق.

واضاف ارزيقات انه تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للوقوف على ملابسات الجريمة.

وقُدر الأموال المسروقة من الصراف بحوالي 200 الف شيقل و40 الف دولار 7500دينار اردني.