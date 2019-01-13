إدارة الوقاية والسلامة في الدفاع المدني تغلق 6 مصاعد وتصدر 87 تصريح
13.01.2019 03:13 PM
رام الله - وطن: أغلقت إدارة الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني اليوم الأحد 13/1/2019 ، ستة مصاعد كهربائية في محافظتي رام الله والبيرة وقلقيلية ، وذلك لعدم توفر وتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة فيها .
وأصدرت إدارة الوقاية والسلامة (87) تصاريح لعدد من المنشئات والحرف والمشاغل المختلفة بعد تأكيد تطبيقها وتوفير إجراءات الوقاية والسلامة فيها وإستكمال كافة الشروط الواجب إستيفائها بها .
ونظمت الطواقم (264) جولة كشف وتفتيش ميدانية على منشئات وحرف ومحلات ومشاغل ومؤسسات وورش وغيرها لنفس الهدف أعلاه وحرصاً على الالتزام بقواعد الوقاية والسلامة .
ومنحت إعلام شروط بما يجب توفره من معدات الوقاية وإجراءات السلامة في (225) حالة .
وكشفت وفحصت (31) مصعداً كهربائياً .