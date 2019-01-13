قطامي: لجنة صندوقي الأقصى والقدس تقر دعما لفلسطين بـ15 مليون دولار



رام الله- وطن: قال مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية الوزير ناصر قطامي، إن اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس اعتمدت خلال اجتماعها الـ73، الذي عقد اليوم الأحد في مقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، مبلغ 15.3 مليون دولار لصالح تمويل مشاريع تعليمية وصحية في كافة المحافظات الفلسطينية.

وأوضح قطامي في بيان صحفي، أنه سيكون لمدينة القدس النصيب الأكبر من التمويل الجديد لدعم صمود مواطنيها في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وبين أن اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس طلبت من البنك الإسلامي للتنمية أن يمنح أولوياته في تنفيذ المشاريع القادمة لمدينة القدس لتعزيز صمود أهلها.

وشكر قطامي القائمين على الصندوقين، خاصة المهندس يوسف البسام الذي يولي اهتماماً كبيراً لدعم القضية الفلسطينية من خلال تخصيص الأموال الكريمة.

وأوضح أن مجموع ما تم اعتماده وتخصيصه لفلسطين من أجل المشاريع الحيوية مثل التعليم والصحة والحكم المحلي والترميم وخلق فرص العمل ودعم موازنة السلطة الفلسطينية منذ عام 2000 وحتى الان، بلغ نحو 1.38 مليار دولار.