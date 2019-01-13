غزة: تأجيل الحراك البحري الـ 22 بسبب الأحوال الجوية

غزة- وطن: أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار وهيئة الحراك الوطني، مساء الأحد، تأجيل الحراك البحري الـ 22 لهذا الأسبوع بسبب الأحوال الجوية، وصعوبة الوصول للمكان في هذه الأجواء.

وقالت الهيئة: "نظرًا للأحوال الجوية وصعوبة الوصول لمنطقة الحدود البحرية الشمالية، تقرر تأجيل الحراك البحري الثاني والعشرين لهذا الاسبوع المقرر يوم غدٍ الاثنين".

وأكدت الهيئة، على أن الحراك البحري والبري مستمر حتى تحقيق جميع مطالبه المتمثلة في كسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة.

ويحتشد آلاف المواطنين يوم الاثنين من كل أسبوع لمساندة المسير البحري الذي أطلقته هيئة الحراك الوطني منذ أكثر من شهرين ضمن الفعاليات السلمية المطالبة بحق العودة وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.