مصطفى البرغوثي يشرح لوفد برلماني استرالي خطورة منظومة الأبرتهايد والاحتلال الإسرائيلي

رام الله- وطن: التقى د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بوفد برلماني استرالي يمثل الاحزاب الرئيسية في استراليا بحضور سفير دولة فلسطين عزت عبد الهادي.

وشرح البرغوثي للوفد الزائر تفاصيل منظومة الاحتلال والاستيطان والأبرتهايد الاسرائيلي، وخروقات "اسرائيل" الفادحة للقانون الدولي.

واشار البرغوثي الى الاجتياحات الاسرائيلية للمدن الفلسطينية والجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد مظاهرات المقاومة الشعبية والصحفيين والمسعفين والاطباء.

وناقش البرغوثي مع الوفد الزائر سبل تطوير حركة التضامن الاسترالية مع الشعب الفلسطيني، ووسائل تعميم الرواية الفلسطينية.