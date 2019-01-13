7 ضحايا في الداخل بأقل من اسبوع بسبب حوادث السير

وطن: شهد الأسبوع الماضي أياماً صعبة على الفلسطينيين في الداخل، بسبب عدد الضحايا الذين سقطوا جراء حوادث السير المروعة.

وشهدت الـ48 ساعة الماضية حوادث دامية، اذ لقي صالح نايف رحال من عرب الهيب بيت زرزير (61 عاما) مصرعه بحادث طرق مروع قرب بسمة طبعون، امس السبت، بعد ساعات من مصرع الشاب سعيد نسيب أسعد (26 عاما)، من كسرى بحادث طرق شمال قرية دير الأسد.

والجمعة لقي الشابان تيمور امين خطيب ( 22 عاما ) وشادي راضي خير ( 28 عاما ) من بلدة بيت جن مصرعهما، في حادث مروع وقع فجر الجمعة قرب حيفا.

ويوم الخميس، فجعت منشية زبدة، بمصرع الشاب أديب اكرم سليماني ( 25 عاما ) بحادث طرق مروع في الجنوب.

والأربعاء، فجعت بلدة معاوية بمصرع العريس مجدي زياد ابو علو اغبارية (26 عاما) بحادث طرق وقع على مفرق عيرون قرب وادي عارة ، بعد اعلان خطوبته بشهرين فقط.

مدينة طمرة كانت على موعد مع خبر مؤسف، بعد ان تم اعلان وفاة الفتاة ضياء كنعان من طمرة، التي لقيت مصرعها متأثرة بحادث طرق الاحد.