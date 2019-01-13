جنين: كشف ملابسات قضيتي تهديد عبر الهاتف ومواقع التواصل

جنين- وطن: كشفت الشرطة ملابسات قضيتي تهديد عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي في جنين.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه "بناء على شكوى تقدم بها مواطن من سكان محافظة جنين لفرع المباحث العامة حول إرسال مجهول رسائل عبر حسابه على فيسبوك تتضمن التهديد، جمعت وحدة الجرائم الالكترونية في فرع المباحث العامة المعلومات، وتم حصر الاشتباه بشخص من سكان مدينة جنين وإلقاء القبض عليه".

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أنه "بعد ورود شكوى تقدمت بها مواطنة لفرع المباحث العامة حول قيام شخص معروف لديها بتهديدها عبر الهاتف، تم استدعاء الشخص المذكور والقبض عليه".

ولفت البيان إلى إحالة المشتبه بهما إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقهما أصولاً.