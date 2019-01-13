الاحتلال يستدعي مواطنين من قرية الولجة للتحقيق معهم

بيت لحم- وطن سلمت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، مواطنين اثنين من قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، بلاغين لمراجعة بلدية الاحتلال في القدس، للتحقيق حول "ارتكاب مخالفات فيما يتعلق بالبناء دون ترخيص".

وقال الناشط الشبابي في الولجة ابراهيم عوض الله، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة عين جويزة، شمال القرية وسلموا كلا من خالد أبو خيارة، وخالد حجاجلة، بلاغين لمراجعة "اللجنة القطرية للتخطيط والبناء" في مدينة القدس المحتلة، للتحقيق معهم تحت طائلة مخالفات بناء دون ترخيص، علما أن منازلهم مسكونة منذ سنوات، إضافة الى تصوير عدد اخر من المنازل .

ويذكر ان قرية الولجة تتعرض منذ فترة الى مضايقات من قبل الاحتلال تخللها هدم منازل واخطار ات أخرى، وسلب أراض.