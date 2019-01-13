تشبه مصير عرفات.. خطة "إسرائيلية" جديدة بشأن الرئيس عباس

وطن- وكالات: كشف وزير "إسرائيلي" النقاب عن خطة "إسرائيلية" جديدة بشأن الرئيس محمود عباس.

وذكر وزير الأمن الداخلي "الاسرائيلي"، جلعاد أردان، أنه قد جرى نقاش في المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، حول كيفية التصرف مع الرئيس عباس، موضحا أن مصيره سيكون مشابها لمصير سلفه، الرئيس الراحل، ياسر عرفات. وذلك بحسب وكالة "سما".

وأضاف الوزير "الإسرائيلي" أن الرئيس عباس هو الذي يتسبب بتسخين جبهة الجنوب حول قطاع غزة، بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال الضغوطات والخنق الذي يقوم به للقطاع، وبالتالي "تنفجر الساحة في وجوهنا".

وتابع وزير الأمن الداخلي "الإسرائيلي" أنه جرى نقاش في "الكابينيت" يشبه النقاش الذي تعلق بمصيرعرفات، عندما تم الإعلان عن أنه شخصية غير ذي صلة، وهناك أفكار لم تطرح بعد، ولكنها موجودة، مثل أن يمنع من العودة إلى الضفة الغربية، خلال إحدى سفرياته الخارجية.

"المصدر: سبوتنيك"