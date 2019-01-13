النقابات المهنية تعلن: الثلاثاء القادم إضراب شامل احتجاجاً على قانون الضمان

رام الله- وطن: أكد المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية، أن الثلاثاء القادم سيكون يوم إضراب عن العمل احتجاجاً على قانون الضمان.

وقال المجلس في بيان صادر عنه، اليوم الأحد، "على ضوء النضال النقابي الذي استمر لعدة شهور من اجل تعديل قرار بقانون الضمان الاجتماعي الذي خلق حالة من الفوضى وعدم الرضا لدى كافة القطاعات النقابية المهنية والقطاعية".

وأضاف البيان "بناء على اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة من المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية واللجنة الفنية من مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي كان اخرها الاجتماع يوم 12/1/2019 حيث تم التوافق على جميع مطالب النقابات والاتحادات المهنية والقطاعية".

وتابع البيان "لاحقا لبياننا بتاريخ 31/12/2018 المتعلق بالاجراءات التصعيدية، وحيث انه لغاية صدور هذا البيان، لم يصل ايكتاب رسمي من الحكومة، يتضمن المصادقة على ما تم الاتفاق عليه من تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، نؤكد على ابقاء الاضراب يوم الثلاثاء الموافق 15/1/2019، ونهيب بكافة الزميلات والزملاء الالتزام التام بالاضراب لاستكمال المصادقة على التعديلات بشكلها النهائي".

وأكد البيان: ستبقى النقابات والاتحادات المهنية والقطاعية هي المدافع الاول عن كافة هموم وحقوق هيئاتنا العامة والدرع الواقي للوطن ومؤسساته.