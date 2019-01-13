الاحتلال يعتقل ممرضاً من الناصرة بزعم "التخطيط لاغتيال حازان"

الناصرة- وطن: قال شرطة الاحتلال إنها اعتقلت ممرضاً من الناصرة بزعم تخطيطه لقتل عضو الكنيست أورن حازان (الليكود)، وشن هجمات ضد شخصيات إسرائيلية أخرى.

وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت الممرض من بيته في الناصرة قبل أيام، على الرغم من أنه يعمل ممرضا في مستشفى بمنطقة القدس.

وخضع الشاب لتحقيق مكثف تحت غطاء من السرية ترافق مع أمر يمنع النشر حول تفاصيل الاعتقال وهوية الشاب وطبيعة الشبهات ضده. إلى أن سمح اليوم بنشر المعلومات، في أعقاب صدور أمر قضائي من محكمة الاحتلال.

وذكر إعلام الاحتلال أن "الممرض الشاب عُرض على المحكمة فور اعتقاله للنظر في طلب الشرطة بتمديد فترة الاعتقال، وفور مصادقة المحكمة على طلب الشرطة، أكد الشاب أنه يعاني من مشاكل نفسية، وأمرت المحكمة باصطحابه إلى المستشفى قسرًا".

وتستعد نيابة الاحتلال لتقديم لائحة اتهام ضد الشاب، فيما قررت بتعزيز الحراسة التي يحظى بها حازان على نحو فوري، وفق ما ذكر موقع "عرب 48".