مستوطنو "غلاف غزة" يحتجون على إلغاء تطبيق صافرات الإنذار

وطن- وكالات: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد أن مستوطني "غلاف قطاع غزة" يحتجون بشكل واسع على إلغاء الاحتلال تطبيق صافرات الإنذار.

وأوضحت القناة الثانية العبرية أن "احتجاجات واسعة في صفوف سكان مستوطنات "غلاف غزة"، على إلغاء تطبيقات صفارات الإنذار بالهواتف المحمولة بعد قرار الجبهة الداخلية بحظرها"، مطالبين بإعادتها.

في حين، أوضحت القناة ال12 العبرية أن أكثر من 1000 مستوطن في "غلاف غزة" وقّعوا على طلب لإعادة تفعيل التطبيقات عبر الهواتف المحمولة بعدما حظرتها ما تسمى "الجبهة الداخلية".

ويوم الأربعاء الماضي، أوقفت قيادة ما تسمى "الجبهة الداخلية" الإسرائيلية تنبيهات وتطبيقات صافرات الإنذار التي تحذر من سقوط الصواريخ والقذائف الصاروخية.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية يومها أن القرار جاء تجنبا للذعر الذي أصاب الإسرائيليين مؤخرا خلال إطلاق صواريخ من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف ومدن الجنوب.

وذكرت أنه تم السماح بتلقي إنذارات الصواريخ وأماكن سقوطها فقط من خلال الموقع الالكتروني "للجبهة الداخلية".

(صفا)