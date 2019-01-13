اتحاد النقابات الحرة يعلن الإضراب الثلاثاء القادم رفضاً لقانون الضمان

رام الله- وطن: أعلن اتحاد النقابات الحرة الذي يضم 24 نقابة ولجنة عمالية، الإضراب العام الثلاثاء القادم، رفضاً لقانون الضمان الاجتماعي.

وقال الاتحاد في بيان له، الأحد، "نؤكد نحن اتحاد النقابات الحرة على موقفنا الثابت والمستمر باسقاط قانون الضمان الاجتماعي الجائر، واستكمالا لخطواتنا الاحتجاجية الهادفة لإسقاط هذا القانون الجائر نعلن عن الإضراب العام يوم الثلاثاء الموافق (15/1/2019) في شركاتنا بكافة فروعها ومعارضها في مناطق الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف البيان: كما ونهيب بكافة الشركات والبنوك والمؤسسات في الوطن الحبيب الالتزام بالإضراب دعماً لمطالب موظفيكم وعمالكم المشروعة العادلة.

وأكد البيان انه سيتم الإعلان عن سلسلة الإضرابات والفعاليات التصعيدية خلال الأيام القادمة.

فيما يلي نص البيان: