عائلة ناصر الدين تصدر بياناً بشأن تسليم الشرطة ابنها سامح للجانب الإسرائيلي

رام الله- وطن: استنكرت عائلة ناصر الدين، قيام الشرطة الفلسطينية بتسليم نجلها سامح للجانب الإسرائيلي، اليوم الأحد.

وقالت العائلة في بيان لها وصل وطن نسخة عنه: أن خطوة تسليم نجلها سامح للجانب الإسرائيلي مرفوضة، وتمت دون علم العائلة.

وجاء نص البيان كالتالي:

قال تعالى : "خذ العفو وأمر بالعُرْفِ وأعرض عن الجاهلين" ، "انما المؤمنون أخوة فاصلحوا بين أخويكم"



بيان صادر عن عائلة ناصر الدين بخصوص قضية تسليم الشرطة الفلسطينية نجلهم سامح للجانب الإسرائيلي

تلقت عائلة ناصر الدين خبر قيام الشرطة الفلسطينية بتسليم اببنا سامح المتهم ظلماً بقضية مقتل الشاب رائد الغروف الى الجانب الإسرائيلي بالرفض التام لهذه الخطوة، حيث وإننا كعائلة وطنية عريقة رفضنا وما زلنا نرفض كافة الضغوط التي يمارسها الاحتلال علينا بتسليم نجلنا كونه يحمل الهوية الزرقاء، ونشدد في بياننا هذا على أننا لن نسمح ولن نقبل للاحتلال الاسرائيلي بالعبث في الأمن العام الفلسطيني والتدخل بالقضايا القانونية بين أفراد الشعب الواحد.

ونؤكد على موقفنا الواضح أننا نرفض الخطوة التي أقدمت عليها الشرطة الفلسطينية بتسليم نجلنا سامح للاحتلال دون علمنا، فنحن لسنا من نستقوي بالجانب الإسرائيلي على حساب مجريات القانون الفلسطيني الذي جميعنا تحته، ولا أحد فوقه.

كما نشدد على موقفنا بالالتزام التام تجاه العطوة العشائرية التي تمت العام الماضي مع اخواننا في عائلة المغدور الغروف، ولن نسمح ولن نقبل للاحتلال بأن يفرق صف الشعب الفلسطيني، ونؤكد على أننا سنبقى نمد يدنا للصلح دائماً معهم ولن ندع لأي أحد بزعزعة الأمن العام الفلسطيني حتى تأخذ العدالة الفلسطينية مجراها، حيث أننا نؤمن يقيناً ببراءة نجلنا سامح وبعدالة القضاء الفلسطيني النزيه.