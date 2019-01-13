الاحتلال يجري مناورات عسكرية تحاكي اقتحام مقاومين من غزة لمستوطنات "أشكول"

غزة- وطن: أجرى جيش الاحتلال، اليوم الأحد، بالتعاون مع التجمع الاستيطاني "أشكول" بغلاف قطاع غزة مناورة عسكرية تحاكي تدهورًا كبيراً على الأوضاع الأمنية.

وذكر موقع "مفزاك" العبري مساء اليوم، أن المناورة كانت تحاكي عدة سيناريوهات من بينها اقتحام مقاومين من القطاع للمنطقة وسقوط صاروخ بمنطقة مكتظة، بالإضافة لسقوط صواريخ على مزارع وانقطاع كامل للكهرباء.

وأشار رئيس التجمع غادي يركوني بان مستوطني الغلاف لم يختاروا هذا الواقع ولكن عليهم مواجهته بقوة.

من جهتها، ذكرت القناة 10 العبرية أنه شارك في هذه المناورة قوات الجيش الإسرائيلي، وقوات الطوارئ القومية، ووزراء الحكومة.

وأوضحت أن التدريبات حاكت سيناريوهات مختلفة لاندلاع حرب مع المقاومة الفلسطينية.

ويضم تجمع "أشكول" الاستيطاني كافة المستوطنات الواقعة من شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة وخانيونس، إضافة إلى مستوطنات تقع شرق وسط القطاع.